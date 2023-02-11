Немецкое агентство по технической помощи (THW) и немецкая гуманитарная организация ISAR приостановили спасательные работы в зоне землетрясения в Турции по соображениям безопасности.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда».

По разным данным, ситуация с безопасностью в регионе Хатай изменилась за последние несколько часов, сообщили организации в субботу.

«Причиной этого, кажется, среди прочего является недостаток продовольствия и сложное водоснабжение в зоне землетрясения», — заявили организации.

Представитель THW Катарина Гаррехт сообщила, что поисковые команды пока остаются в общем базовом лагере в городе Кирихан. Если появятся конкретные признаки того, что кого можно спасти живым, они все равно уедут.

Австрийская армия также прекратила спасательные операции из-за все более сложной ситуации с безопасностью, сообщает Kurier.

«Ожидаемый успех спасения жизни не имеет никакого разумного соотношения с риском безопасности. В Турции растет агрессия между группировками. Говорят, что были перестрелки», – сказал подполковник Пьер Кугельвайс.

Это также подтвердил пресс-секретарь вооруженных сил: «Чрезвычайное положение было объявлено на месте, потому что армия взяла под контроль определенные районы. У нас самих до сих пор не было никаких проблем с турецкими властями, и все наши солдаты чувствуют себя хорошо».

Австрийское подразделение вместе с многочисленными другими гуманитарными организациями находится в базовом лагере в турецкой провинции Хатай. Это своеобразный палаточный городок, созданный несколькими гуманитарными организациями.

Как известно, ночью 6 февраля в приграничных районах Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовало повторное землетрясение, после которого последовали десятки афтершоков. Это самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года. Подземные толчки ощущались также в Египте, Ливане и Ираке.

На Южноукраинской атомной электростанции зафиксировали эхо землетрясений в Турции, однако она способна выдержать подземные толчки мощностью до семи баллов по шкале Рихтера.

В результате серии мощных землетрясений в Турции погибли более 20 тысяч человек, в Сирии число жертв превышает 3 тысячи.