Сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность бывшего первого заместителя министра здравоохранения, которого правительство уволило на прошлой неделе. В настоящее время экс-чиновнику доложено о подозрении по ст. 321-2 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств).

Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в СБУ.

Как свидетельствуют материалы расследования, бывший чиновник способствовал незаконной регистрации иностранных лекарственных средств недоказанного качества.

— Установлено, что он принял неправомерное решение о государственной регистрации по упрощенной процедуре зарубежного препарата, который фактически является биологически активной добавкой и нуждается в дополнительных исследованиях. Таким образом, этот БАД не мог быть зарегистрирован как лекарственное средство, тем более в «ускоренном» режиме, — говорится в сообщении СБУ.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления и круга причастных к нему лиц.

Сотрудники СБУ не указывают имени и фамилии подозреваемого, однако в СМИ сообщается, что речь идет о бывшем первом заместителе министра здравоохранения Александре Комариде, которого правительство уволило на прошлой неделе.

Ранее сотрудники СБУ сообщили о подозрении должностным лицам Национального союза архитекторов Украины, которые незаконно изменяли данные в государственной электронной системе в области строительства.

Напомним, что при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора сообщили о подозрении главе следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину.