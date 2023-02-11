При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора сообщили о подозрении главе следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, с 2014 года по настоящее время подозреваемый как представитель власти государства-агрессора создавал на временно захваченных территориях Украины — АР Крым, Севастополь, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области органы уголовного судопроизводства — так называемые региональные подразделения следственного комитета РФ.

Результатом работы этих карательных органов стало возбуждение более 2 тысяч уголовных дел в отношении граждан Украины.

Поддерживая цель высшего военно-политического руководства РФ, подозреваемый публично оправдывает вооруженную агрессию РФ и захват части восточных и южных областей Украины. О чем он неоднократно заявлял во время выступлений на российском телевидении.

Как сообщает Служба безопасности Украины, на основании собранных доказательств правоохранители сообщили руководителю следственного РФ о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителем власти); ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и признание правомерной временной оккупации части территории Украины, совершенные должностным лицом, использованием средств массовой информации); ч. 3 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и отрицание временной оккупации части территории Украины, совершенные должностным лицом, повторно).

Напомним, Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку, юристку Татьяну Монтян, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины.

Также сотрудники спецслужбы сообщили о подозрении бывшему офицеру Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрию Казакевичу, который советовал военной присяге на верность украинскому народу и перешел на сторону врага.