В Вознесенской области полицейские разоблачили местных жителей на незаконном хранении боеприпасов.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Патроны к стрелковому оружию и гранату с запалом к нему изъяли правоохранители у жителей города Вознесенска и пгт Веселиново. В настоящее время мужчинам грозит до семи лет заключения.

13 февраля полицейские провели санкционированные обыски в домовладении мужчин. В доме 36-летнего жителя райцентра следователи обнаружили и изъяли 64 патрона к стрелковому оружию разного калибра, корпус гранаты и запал к нему, а у 41-летнего жителя Веселиново - 28 патронов к автоматическому оружию.

—36-летнего фигуранта следователи задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», - сообщили в полиции.

Напомним, что полицейские задержали вознесенца за незаконное хранение вооружения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.