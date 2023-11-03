У Миколаєві на одній із вулиць обласного центру зупинили 24-річного чоловіка, який збував наркотичні речовини.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Миколаївській області.

Зазначається, що у зловмисника правоохоронці вилучили майже два кілограми канабісу та психотропів. Нині фігурант затриманий, слідчі повідомили йому про підозру та найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід. За скоєне чоловікові загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

Крім того, у миколаївця кристалічну речовину білого кольору вагою близько 300 грамів.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ДБР розслідує уже 112 проваджень щодо посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, 15 обвинувальних актів вже пішли до суду.