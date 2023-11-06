Депутат російської Держдуми від партії «Родина» Олексій Журавльов озвучив пропозицію видавати учасникам так званої СВО «східноукраїнський гектар». Зокрема, він уже готує відповідний законопроєкт.
Про це пише росЗМІ.
Депутат запропонував запустити у РФ нову програму за аналогією з видачею росіянам «далекосхідного» та «арктичного» гектарів, але цього разу видавати «східноукраїнський гектар».
За його словами, «претендувати на отримання земельних ділянок у ДНР, ЛНР, Херсонській та Запорізькій областях у пріоритетному порядку могли б учасники військової операції РФ в Україні».
«Я наполягав би на появі програми «східноукраїнського гектара», на який могли б претендувати учасники російської спецоперації. Між іншим, вже зараз Росія збільшилася більше ніж на 100 млн га, і цю землю після нашої перемоги доведеться комусь обробляти», – заявив росіянин.
Він вважає, що у так званих ДНР, ЛНР, Запорізькій та Херсонській областях можна було б «розподіляти території між тими, хто безпосередньо брав участь у їхньому звільненні».
Раніше призначений росіянами «голова Херсонської ВЦА» Володимир Сальдо звернувся до президента РФ Володимира Путіназ «пропозицією про прийняття Херсонської області до складу Російської Федерації в якості нового суб’єкта».
|
«Гроші на ЗСУ» - cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
|
Як повернути кошти, якщо ви дали в борг без застави?Максим Коваль
|
|
Фейсбук, Телеграм, Інстаграм: як медіа Миколаєва працюють в соцмережахКатерина Середа
|
Депутат російської Держдуми від партії «Родина» Олексій Журавльов озвучив пропозицію видавати учасникам так званої СВО «східноукраїнський гектар». Зокрема, він уже готує відповідний законопроєкт.
Про це пише росЗМІ.
Депутат запропонував запустити у РФ нову програму за аналогією з видачею росіянам «далекосхідного» та «арктичного» гектарів, але цього разу видавати «східноукраїнський гектар».
За його словами, «претендувати на отримання земельних ділянок у ДНР, ЛНР, Херсонській та Запорізькій областях у пріоритетному порядку могли б учасники військової операції РФ в Україні».
«Я наполягав би на появі програми «східноукраїнського гектара», на який могли б претендувати учасники російської спецоперації. Між іншим, вже зараз Росія збільшилася більше ніж на 100 млн га, і цю землю після нашої перемоги доведеться комусь обробляти», – заявив росіянин.
Він вважає, що у так званих ДНР, ЛНР, Запорізькій та Херсонській областях можна було б «розподіляти території між тими, хто безпосередньо брав участь у їхньому звільненні».
Раніше призначений росіянами «голова Херсонської ВЦА» Володимир Сальдо звернувся до президента РФ Володимира Путіназ «пропозицією про прийняття Херсонської області до складу Російської Федерації в якості нового суб’єкта».