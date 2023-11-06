Депутат російської Держдуми від партії «Родина» Олексій Журавльов озвучив пропозицію видавати учасникам так званої СВО «східноукраїнський гектар». Зокрема, він уже готує відповідний законопроєкт.

Про це пише росЗМІ.

Депутат запропонував запустити у РФ нову програму за аналогією з видачею росіянам «далекосхідного» та «арктичного» гектарів, але цього разу видавати «східноукраїнський гектар».

За його словами, «претендувати на отримання земельних ділянок у ДНР, ЛНР, Херсонській та Запорізькій областях у пріоритетному порядку могли б учасники військової операції РФ в Україні».

«Я наполягав би на появі програми «східноукраїнського гектара», на який могли б претендувати учасники російської спецоперації. Між іншим, вже зараз Росія збільшилася більше ніж на 100 млн га, і цю землю після нашої перемоги доведеться комусь обробляти», – заявив росіянин.

Він вважає, що у так званих ДНР, ЛНР, Запорізькій та Херсонській областях можна було б «розподіляти території між тими, хто безпосередньо брав участь у їхньому звільненні».

Раніше призначений росіянами «голова Херсонської ВЦА» Володимир Сальдо звернувся до президента РФ Володимира Путіназ «пропозицією про прийняття Херсонської області до складу Російської Федерації в якості нового суб’єкта».