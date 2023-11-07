За понад 20 місяців повномасштабної війни російські війська пошкодили 1468 медичних закладів України. Ще 193 було зруйновано вщент.

Як повідомило Міністерство охорони здоров’я, російські загарбники нищать об’єкти медичної інфраструктури (лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові тощо), щоб перешкоджати роботі медиків і створити додаткове навантаження на медичну систему.

За даними МОЗ, найбільших втрат зазнали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини та Херсонщини. Від початку війни також є втрати автівок екстреної медичної допомоги: 103 автомобілі пошкоджені, 253 — знищені, 125 — захоплені.

«Однак, попри всі атаки на медичні заклади та постійні бомбардування ворога, в Україні тривають роботи з відбудови медичної інфраструктури. Першочергово йдеться про обʼєкти на деокупованих територіях, які внаслідок ворожих обстрілів і бомбардувань зазнали невеликих ушкоджень», — зазначили у МОЗ.

Так, станом на початок листопада 2023 року вже вдалося повністю відновити 421 медзаклад, а ще 413 об’єктів відновлено частково. Найбільше відновлених медзакладів наразі на Миколаївщині, Дніпровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.

Нагадаємо, що Миколаївщина серед п’яти областей, в яких за час війни найбільше постраждала медична інфраструктура. Однак в області вже відновлено багато лікарень.