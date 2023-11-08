На території Дубенського району Рівненської області зафіксували новий підвид штаму «Омікрон» — «Арктур».

Про це повідомили начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль та генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Роман Сафонов.

«Це субваріант COVID-штаму «Омікрон», який співпадає з назвою найяскравішої зірки в північній півкулі. Його вперше виявили у січні 2023 року в Індії, він швидко поширюється світом, переважає і в Сполучених Штатах Америки. Характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, більший у 1,2 рази, ніж близький до нього штам «Кракен», — пояснив Роман Сафонов.

Директор обласного центру контролю та профілактики хвороб каже, що «причин для паніки немає»: цей підвид не є небезпечнішим, ніж попередні штами, а Всесвітня організація охорони здоровʼя оцінює його серйозність як низьку.

«Арктур» викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19: високу температуру, кашель, біль у горлі, мʼязову слабкість. Однак додався новий симптом — сверблячий конʼюнктивіт без гною, але з відчуттям липкості в очах. Раніше таких очних проявів було менше», — зауважив фахівець.

Також раніше повідомлялось, що Світом поширюється новий штам коронавірусу «Пірола», але як відомо, в Україні його офіційно поки не виявили.