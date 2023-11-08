Російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вчора, 7 листопада, о 07:05 та 20:31 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Також вчора о 21:29 та сьогодні о 06:06 під артилерійським вогнем було узбережжя Куцурубської громади.

Нагадаємо, що вночі росіяни обстріляли узбережжя та акваторію Куцурубської громади Миколаївської області.