Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 56-річної мешканки Миколаєва за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних Сил України.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, у червні 2023 року підозрювана збирала та передавала родичу, який проживає на тимчасово окупованій території АР Крим, через месенджер «Telegram» інформацію про місця дислокації військових підрозділів ЗСУ та військової техніки на території Миколаївської та Херсонської областей.

Зазначається, що жінка усвідомлювала, що надана нею інформація може бути використана для завдання ворогом артилерійських чи авіаударів по зазначених об’єктах.

Їй обрано виключний запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що у Миколаєві судитимуть чергового зрадника, який передавав дані про розташування військових та об’єктів критичної інфраструктури.