Росіяни знову обстріляли Херсон. Внаслідок атаки одна людина загинула.

Про це повідомили Херсонська ОВА та МВС.

Відомо, що близько 12:00 росіяни обстріляли житловий квартал у мікрорайоні Острів. Там загинув 72-річний місцевий житель. На момент обстрілу він був на балконі.

За даними МВС, ще одного чоловіка віком 74 роки, який під час обстрілу був у підʼїзді будинку, госпіталізували з пораненням.

«Двоє постраждалих цивільних отримали медичну допомогу на місці події. Так, двоє чоловіків, 21 та 64 роки, дістали поранення середнього ступеня тяжкості», — йдеться в повідомленні.

Також внаслідок удару по освітньому закладу отримав травми 39-річний волонтер. Зараз він теж перебуває у лікарні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти знову атакували Миколаївщину.