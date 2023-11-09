Правоохоронці повідомили про підозру ексдиректорці відділення МД АТ «Укрпошта» Миколаївського району у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрювана, зловживаючи службовим становищем, забрала з каси поштового відділення майже 350 тисяч гривень, якими у подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від пʼяти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, ексдиректору Київського Спеціалізованого комбінату підприємств комунально-побутового обслуговування Олександру Голубу повідомили про підозру у розкраданні 32 мільйонів гривень.