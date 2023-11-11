На Миколаївщині ввечері, 10 листопада сталася ДТП за участі автомобіля та велосипедиста у результаті якої одна людина загинула, ще одна травмована.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

Відомо, що 29-річний водій Chevrolet Aveo скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку, близько о 18:25 на 173 км автодороги «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» неподалік села Шевченкове Миколаївського району. Після зіткнення автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 28-річний велосипедист загинув на місці пригоди та травмувався пасажир автомобіля, якого доставили до медичного закладу.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, в одному з дворів Центрального району пенсіонер збив семирічного хлопчика, який виїхав на проїзну частину, лежачи на скейті.

Раніше повідомлялось, що на трасі «Одеса—Мелітополь—Новоазовськ» поблизу села Половинки Миколаївського району сталася аварія автомобілів Mercedes-Benz та Renault Laguna.

До того ж біля села Нове Баштанського району сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок якої загинув водій Skoda Octavia.