Військовий літак Сполучених Штатів увечері 10 листопада зазнав аварії над східною частиною Середземного моря.

Про це повідомило Європейське командування США.

Інцидент стався під час проведення тренувальних операцій. Причини наразі встановлюються.

Проте командування підкреслило, що виліт літака був суто навчальним і «жодних ознак ворожої діяльності немає».

Американські військові «з поваги до постраждалих сімей» не стали оприлюднювати інформацію про екіпаж літака.

Як пише AP, наразі невідомо, до якої військової служби належав літак. Військово-повітряні сили США відправили до регіону додаткові ескадрильї. Також у східному Середземномор’ї працює авіаносець USS Gerald R. Ford, на борту якого є низка літаків.

Нагадаємо, нещодавно Флориді, США, пілот невеликого літака провів всю ніч у болоті з алігаторами після того, як потрапив в аварію.

Крім того, легкомоторний літак розбився у віддаленому районі австралійського штату Квінсленд. Загинули троє пожежників, що перебували на борту.