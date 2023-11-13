Минулої доби, 12 листопада, у Херсонській області через російські обстріли загинув чоловік, його дружина госпіталізована, а в Донецькій області підтвердили поранення раніше трьох людей в Авдіївці.

Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та виконуючий обовʼязки начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

У неділю зранку окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. Через обстріл, від вибухової травми, на власному подвір’ї загинув 64-річний чоловік. Його 64-річну дружину госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку й осколковими пораненнями ніг. Її стан — середньої важкості.

Загалом за минулу добу армія РФ здійснила по Херсонській області 53 обстріли, випустивши 279 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, АГС, БПЛА та авіації.

У Донецькій області 12 листопада вдалося встановити інформацію щодо троє людей, які були поранені раніше в Авдіївці. Інформація про загиблих цивільних не надходила.

Нагадаємо, що у неділю, 12 листопада, російські війська завдавали артилерійських ударів по Куцурубській та Очаківській громадах.