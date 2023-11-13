У неділю, 12 листопада, російські війська завдавали артилерійських ударів по Куцурубській та Очаківській громадах.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що вчора, 12 листопада, о 08:46 зафіксовано ворожий артилерійський обстріл по місту Очаків Очаківської громади.

Також вчора, 12 листопада, о 23:03, 23:51 та сьогодні вночі, 13 листопада, о 00:44 ворог завдавав артилерійських обстрілів по селах Солончаки та Дніпровське Куцурубської громади.

Раніше повідомлялось, що вночі, 12 листопада, армія Російської Федерації випустила по Миколаївській області дві керовані авіаційні ракети Х-59. Разом з тим, росіяни атакували регіон балістичною ракетою «Іскандер-М».