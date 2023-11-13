Росіяни вивезли до окупованого Мелітополя 10-річного хлопчика Вадима з Енергодара після того, як помер дідусь дитини.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«Окупанти швидко прибрали до рук 10-річного хлопчика. На ТОТ Запорізької області родичі розшукують дитину, яку забрали окупаційні «соцслужби», — написав мер Мелітополя.
За повідомленнями місцевих мешканців, нещодавно в Енергодарі помер дідусь, який опікувався маленьким Вадимом.
Після цього, за інформацією Федорова, окупанти відвезли дитину до Мелітополя.
«Родичі, які залишились у хлопчика, стукають в усі двері, проте безрезультатно. Інформацію про нього окупаційні органи не надають», — додав Іван Федоров.
Раніше повідомлялось, що цього року росіяни планують відправити ще 10 тисяч дітей із тимчасово окупованих територій до Росії.
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Росіяни вивезли до окупованого Мелітополя 10-річного хлопчика Вадима з Енергодара після того, як помер дідусь дитини.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«Окупанти швидко прибрали до рук 10-річного хлопчика. На ТОТ Запорізької області родичі розшукують дитину, яку забрали окупаційні «соцслужби», — написав мер Мелітополя.
За повідомленнями місцевих мешканців, нещодавно в Енергодарі помер дідусь, який опікувався маленьким Вадимом.
Після цього, за інформацією Федорова, окупанти відвезли дитину до Мелітополя.
«Родичі, які залишились у хлопчика, стукають в усі двері, проте безрезультатно. Інформацію про нього окупаційні органи не надають», — додав Іван Федоров.
Раніше повідомлялось, що цього року росіяни планують відправити ще 10 тисяч дітей із тимчасово окупованих територій до Росії.