Росіяни вивезли до окупованого Мелітополя 10-річного хлопчика Вадима з Енергодара після того, як помер дідусь дитини.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Окупанти швидко прибрали до рук 10-річного хлопчика. На ТОТ Запорізької області родичі розшукують дитину, яку забрали окупаційні «соцслужби», — написав мер Мелітополя.

За повідомленнями місцевих мешканців, нещодавно в Енергодарі помер дідусь, який опікувався маленьким Вадимом.

Після цього, за інформацією Федорова, окупанти відвезли дитину до Мелітополя.

«Родичі, які залишились у хлопчика, стукають в усі двері, проте безрезультатно. Інформацію про нього окупаційні органи не надають», — додав Іван Федоров.

Раніше повідомлялось, що цього року росіяни планують відправити ще 10 тисяч дітей із тимчасово окупованих територій до Росії.