Вчора, 13 листопада, до Миколаївського відділення поліції звернулась 39-річна місцева мешканка з повідомленням про те, що її ошукали.

Про це повідомила поліція Миколаївської області.

За даними правоохоронців, жінці зателефонував невідомий, який представився працівником банківської установи, та повідомив, що нібито хтось намагається заволодіти її грошима з карткового рахунку. Під час розмови зловмисник дізнався персональні дані картки заявниці і смс-пароль, згодом із банківського рахунку жінки були списані 160 тисяч гривень.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статею «Шахрайство». Санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Наразі правоохоронці встановлюють причетних до злочину осіб.

Раніше повідомлялось, що у Первомайському районі Миколаївщини місцева мешканка хотіла отримати допомогу та втратила 145 тисяч гривень.