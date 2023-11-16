Служба безпеки викрила ще одну прихильницю рашизму у звільненому Херсоні. Під час окупації міста вона підтримала російських загарбників та погодилась очолити відділ документообігу у захопленому на той час місцевому університеті.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На своїй «посаді» зловмисниця виконувала вказівки гауляйтера Володимира Сальдо щодо запровадження російських «стандартів» освіти в окупованій частині на півдні регіону. Для цього вона займалась «переформатуванням» документообігу в захопленому виші згідно з вимогами міносвіти РФ.

Згодом фігурантка отримала російський паспорт та голосувала за «приєднання» Херсонщини до Росії. Також вона була активною учасницею пропагандистських заходів і закликала херсонців підтримати загарбників у війні проти України.

Окрім цього, жінка поширювала кремлівські наративи на власній сторінці в заборонених «Одноклассниках». Вона героїзувала бойовиків та виправдовувала захоплення Криму.

Після звільнення Херсона зрадниця залишилась у місті та продовжила періодично «розганяти» ворожу інтернет-пропаганду.

Співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали у власному помешканні. Під час обшуків в її квартирі вилучено: документи, які підтверджують роботу на окупантів у виші; фото зловмисниці з російськими військовими у захопленому Херсоні; прокремлівську символіку та інші докази незаконної діяльності.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу. Зловмисниці загрожує до 5 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 13 листопада, СБУ вручили підозру нардепу Олександру Дубінському. Його звинувачують у роботі на користь російських спецслужб.



