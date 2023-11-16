Співробітники «слідчого управління» РФ проводять рейди в навчальних закладах тимчасово окупованих територій Херсонської області в пошуках інформаторів.

Про це повідомила пресслужба Центру національного спротиву.

Зазначається, що росіяни шукають підлітків, які на їхню думку дотичні до допомоги Силам оборони України у звільненні. Окупанти обходять коледжі й училища, де проводять «профілактичні бесіди».

Під час бесід студентам пропонують здавати «нелояльних» на їхню думку колег, а також погрожують щодо них самих, тобто вчиняють психологічний тиск. Підліткам зокрема розповідають про кримінальні статті щодо них і попереджають щодо «наслідків».

Раніше повідомлялося, що росіяни проводять інформаційну операцію проти України й оголосили про «перегрупування військ», яке наразі не зафіксовано.