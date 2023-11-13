Росіяни проводять інформаційну операцію проти України й оголосили про «перегрупування військ», яке наразі не зафіксовано.

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

Зазначається, що російські пропагандисти почали операцію з метою відволікання Сил Оборони України, та оголосили про вихід своїх військ з тимчасово окупованих територій Херсонщини.

«Наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України», — йдеться у повідомленні.

В той же час у Центрі Національного Спротиву впевнені, що «відхід російських військ з Херсонщини — справа часу, й тому по факту ми маємо лише передчасний реліз».

Раніше повідомлялося, що росіяни проводять облави на окупованому півдні України та використовують українців як живий щит.