Росіяни проводять інформаційну операцію проти України й оголосили про «перегрупування військ», яке наразі не зафіксовано.
Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.
Зазначається, що російські пропагандисти почали операцію з метою відволікання Сил Оборони України, та оголосили про вихід своїх військ з тимчасово окупованих територій Херсонщини.
«Наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України», — йдеться у повідомленні.
В той же час у Центрі Національного Спротиву впевнені, що «відхід російських військ з Херсонщини — справа часу, й тому по факту ми маємо лише передчасний реліз».
Раніше повідомлялося, що росіяни проводять облави на окупованому півдні України та використовують українців як живий щит.
|
«Гроші на ЗСУ» - cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
|
Як повернути кошти, якщо ви дали в борг без застави?Максим Коваль
|
|
Фейсбук, Телеграм, Інстаграм: як медіа Миколаєва працюють в соцмережахКатерина Середа
|
Росіяни проводять інформаційну операцію проти України й оголосили про «перегрупування військ», яке наразі не зафіксовано.
Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.
Зазначається, що російські пропагандисти почали операцію з метою відволікання Сил Оборони України, та оголосили про вихід своїх військ з тимчасово окупованих територій Херсонщини.
«Наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України», — йдеться у повідомленні.
В той же час у Центрі Національного Спротиву впевнені, що «відхід російських військ з Херсонщини — справа часу, й тому по факту ми маємо лише передчасний реліз».
Раніше повідомлялося, що росіяни проводять облави на окупованому півдні України та використовують українців як живий щит.