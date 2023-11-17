На Миколаївщині до 3 років позбавлення волі засуджено миколаївця за ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що за публічним обвинуваченням миколаївських прокурорів 42-річного чоловіка визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації

Зокрема, у серпні 2023 року мешканцю Миколаєва у приміщенні Інгульського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під особистий підпис вручили повістку.

Окрім того, оглядом військово-лікарської комісії обвинуваченого визнано придатним за станом здоров’я для проходження військової служби.

Однак, чоловік без поважних на те причин написав заяву про відмову від проходження служби у лавах Збройних сил України. Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

Наразі вирок ще не набрав законної сили.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області судитимуть двох чоловіків, які відмовились від мобілізації до ЗСУ під час дії воєнного стану.