Ветеран Олег Симороз, який втратив на війні обидві ноги, звинуватив у шахрайстві чоловіків, які вбралися в піксель та вели на Оболоні в Києві готівковий збір нібито на потреби ЗСУ.

Відео сварки з чоловіками Олег Симороз опублікував у телеграмі, написав «Цензор.Нет».

Спочатку він запитав у чоловіків, чи вони військовослужбовці, а якщо ні — то за яким правом носять одяг, подібний на військову форму.

На що чоловіки відповіли, що не є військовими і що представляють благодійний фонд «Врятуй рідну країну». А також зізналися, що отримують за свою роботу платню. При цьому вони не змогли надати підтвердження, що дійсно збирають кошти на 115 бригаду та за її запитом.

На місце підтягнулася «група підтримки» представників благодійного фонду. Розмова відбувалася на підвищених тонах.

«Далі приїхали рішали та тітушки. Один з них такий собі Карєн Мелькумов, він вирішив навіть мені погрожувати. Дуже цікавий персонаж, вів бізнес в окупованому Криму. Вів діяльність, яка буде дуже цікава СБУ, але про це згодом», — написав Олег Симороз.

Він опублікував докази того, що Карєн Мелькумов підтримував окупацію Криму Росією.

Зрештою на місце викликали поліцію. Правоохоронці доправили п’ятьох представників фонду до відділку та розпочали кримінальне провадження за статтею про шахрайство.

«У рамках розпочатого кримінального провадження дізнавачі перевіряють усіх представників фонду, а також документацію установи», — йдеться в повідомленні.

Олег Симороз вимагає також провести службову перевірку щодо представника поліції, якого звинувачує в бездіяльності на місці події та покриванні діяльності псевдоволонтерів.

«Ми чекаємо на підозри цим чортам! Та службову перевірку по начальнику відділення громадської безпеки — Корчаку Володимиру Миколайовичу. Відповідні матеріали найближчим часом ми направимо в ДБР», — написав він.

Нагадаємо, у Первомайському районі Миколаївщині жінка хотіла отримати грошову допомогу, але втратила 145 тисяч гривень.