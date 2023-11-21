Мешканець села Козирка Радсадівської громади на Миколаївщині загинув при спробі розібрати знайдений на пасовищі боєприпас.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Миколаївській області.
Внаслідок вибуху чоловік отримав значні травми. При транспортуванні постраждалий помер в кареті швидкої медичної допомоги.
У ДСНС закликали мешканців області бути пильними й дотримуватись елементарних правил безпеки, особливо в районах, де відбувалися активні бойові дії:
Нагадаємо, 1 листопада біля Снігурівки на протитанковій міні підірвався комбайн. Водія з пораненнями відвезли до лікарні.
Мешканець села Козирка Радсадівської громади на Миколаївщині загинув при спробі розібрати знайдений на пасовищі боєприпас.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Миколаївській області.
Внаслідок вибуху чоловік отримав значні травми. При транспортуванні постраждалий помер в кареті швидкої медичної допомоги.
У ДСНС закликали мешканців області бути пильними й дотримуватись елементарних правил безпеки, особливо в районах, де відбувалися активні бойові дії:
Нагадаємо, 1 листопада біля Снігурівки на протитанковій міні підірвався комбайн. Водія з пораненнями відвезли до лікарні.