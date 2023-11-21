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Мешканець села Козирка Радсадівської громади на Миколаївщині загинув при спробі розібрати знайдений на пасовищі боєприпас.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

Внаслідок вибуху чоловік отримав значні травми. При транспортуванні постраждалий помер в кареті швидкої медичної допомоги.

У ДСНС закликали мешканців області бути пильними й дотримуватись елементарних правил безпеки, особливо в районах, де відбувалися активні бойові дії:

пересувайтесь лише відомими й перевіреними дорогами;

не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети;

пам’ятайте про заборону відвідування лісів, лісосмуг, полів, пойми річок та інших відкритих просторів, особливо тих, де точилися бої або які перебували під ворожою окупацією.

Нагадаємо, 1 листопада біля Снігурівки на протитанковій міні підірвався комбайн. Водія з пораненнями відвезли до лікарні.