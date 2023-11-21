У Миколаєві двоє місцевих мешканців хотіли заробити грошей в інтернеті, але натрапили на шахраїв та втратили в сумі 173 тисячі гривень.

До Миколаївсько відділу поліції надійшло повідомлення від 26-річного чоловіка про те, що невідома особа в інтернеті заволоділа його грошима.

Зі слів потерпілого, в одному із месенджерів він натрапив на повідомлення про можливий додатковий заробіток. Умовами такого виду заробітку було виконання певних завдань, а саме: відвідування різних сторінок через посилання в одній із соціальних мереж, за якими він власноруч перераховував гроші з карткового рахунку, очікуючи на подвійний кешбек. Таким чином чоловік перераховував із свого рахунку 62 тисячі 500 гривень.

В аналогічну пастку потрапив й 44-річний місцевий мешканець. Чоловік втратив 110 тисяч 500 гривень.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Вознесенську Миколаївської області до правоохоронців звернувся 50-річний чоловік, якого ошукали аферисти на 321 тисячу гривень. Він хотів придбати автомобіль.