Сьогодні, 21 листопада, окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. У результаті атаки постраждала припортова інфраструктура.
Про це повідомляє Сили оборони півдня України.
Зазначається, що протирадіолокаційні ракети ворог спрямовує намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони.
«Тактична авіація росіян протягом дня і ввечері завдала ракетних ударів з використанням ракет типу Х-31П» , – йдеться у заяві.
Сили оборони півдня розповіли, що на території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали.
Повітряні сили ЗСУ протягом доби двічі повідомляли про повітряну тривогу в області через загрозу ракетного удару.
Нагадаємо, що російська армія знову завдала ударів по портовій інфраструктурі Одеси. Під атакою дронів опинились складські приміщення.
Сьогодні, 21 листопада, окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. У результаті атаки постраждала припортова інфраструктура.
Про це повідомляє Сили оборони півдня України.
Зазначається, що протирадіолокаційні ракети ворог спрямовує намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони.
«Тактична авіація росіян протягом дня і ввечері завдала ракетних ударів з використанням ракет типу Х-31П» , – йдеться у заяві.
Сили оборони півдня розповіли, що на території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали.
Повітряні сили ЗСУ протягом доби двічі повідомляли про повітряну тривогу в області через загрозу ракетного удару.
Нагадаємо, що російська армія знову завдала ударів по портовій інфраструктурі Одеси. Під атакою дронів опинились складські приміщення.