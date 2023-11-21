Сьогодні, 21 листопада, окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. У результаті атаки постраждала припортова інфраструктура.

Про це повідомляє Сили оборони півдня України.

Зазначається, що протирадіолокаційні ракети ворог спрямовує намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони.

«Тактична авіація росіян протягом дня і ввечері завдала ракетних ударів з використанням ракет типу Х-31П» , – йдеться у заяві.

Сили оборони півдня розповіли, що на території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали.

Повітряні сили ЗСУ протягом доби двічі повідомляли про повітряну тривогу в області через загрозу ракетного удару.

Нагадаємо, що російська армія знову завдала ударів по портовій інфраструктурі Одеси. Під атакою дронів опинились складські приміщення.