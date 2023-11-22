Вночі 22 листопада РФ атакувала Україну ударними безпілотниками та крилатою ракетою Х-22. Протиповітряна оборона збила всі дрони.

Про це повідомили Повітряні Сили у Telegram.

Зазначається, що окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ) 14-ма ударними БПЛА типу Shahed та крилатою ракетою Х-22 — із літака Ту22м3 з цього ж напрямку.

«В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії, знищено усі 14 ворожих безпілотників Shahed-131/136. До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей», — йдеться в повідомленні.

У відомстві додають, що крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі та впала у Запорізькій області на відкритій місцевості — вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо без постраждалих.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 листопада, о 00:56 російські окупанти завдали артилерійського удару по Очакову Миколаївської області.