У селі Мар'ївка у Вознесенському районі вночі, 21 листопада, горів приватний житловий будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Миколаївській області.

На місці займання рятувальники виявили чоловіка 1970 року народження, який отруївся через вдихання диму.

«В стані середньої тяжкості, потерпілого, каретою швидкої медичної допомоги доставлено до лікувального закладу», — йдеться у повідомленні.

Рятувальника вдалося ліквідувати пожежу на площі 35 квадратних метрів. Причини її виникнення наразі встановлюються.

Нагадаємо, у Первомайську четверо членів родини отруїлися чадним газом внаслідок опалення будинку газовим конвектором.