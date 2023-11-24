Сьогодні вдень під обстріл російських окупантів потрапило село Дніпровське на Херсонщині. Внаслідок атаки загинув чоловік і отримала поранення жінка.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Покудін.

«Близько 16:00 окупанти обстріляли село Дніпровське. Били з артилерії. Травми, несумісні з життям, отримав 50-річний місцевий житель. В момент удару він знаходився на вулиці. До лікарні доставили жінку, 44 років. У неї – вибухова травма, уламкові поранення черева та руки», – йдеться у повідомленні.

Він додає, що постраждалій надають медичну допомогу.

Перед цим, зранку російські окупанти влучили в дитячу бібліотеку в Херсоні.

Нагадаємо, в ніч на 24 листопада силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області було знищено ворожий БпЛА «Shahed-131/136».