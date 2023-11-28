В Одеській області внаслідок негоди загинули ще троє людей, серед них — 42-річний військовослужбовець.

Про це повідомило місцеве видання «Думская».

Зазначається, що впродовж доби було виявлено ще двоє загиблих безпритульних. Тіло чоловіка знайшли на Олексіївській площі, жінки — на вулиці Героїв Крут. Обом було близько 40 років.

Також джерела «Думської» повідомили про військового 42-х років, який помер на трасі Одеса — Кучурган в автомобілі ВАЗ.

Нагадаємо, що вчора, 27 листопада в Одесі знайшли тіла трьох людей, які замерзли на смерть через негоду.

Взагалі, станом на ранок вівторка, 28 листопада, внаслідок снігопадів та сильних вітрів в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали — серед них є діти.