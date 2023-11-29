У Миколаєві жителі квартири у багатоповерхівці зливали воду з батареї, поки їм не затопило помешкання.
В ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» вкотре поскаржились на містян, які зливають воду з батарей.
Комунальники нагадали, що вода в системі хімічно очищена, та абсолютно непридатна ні для якого використання і навіть підфарбована в зелений колір.
«Стався інцидент. Так, мешканці 5-го поверху будинку за адресою: вулиця Чайковського, 29/1 зливали воду з батареї. Проте робили вони це недовго, оскільки вентиль на радіаторі вирвало, а квартиру затопило», — розповіли в «Миколаївоблтеплоенерго».
Нагадаємо, що в декількох будинках Миколаєва під час відсутності води, жителі зливали воду з системи теплопостачання.
Раніше повідомлялося, що миколаївці знову зливають воду з внутрішньобудинкових систем опалення. У «Миколаївоблтеплоенерго» закликають містян не вчиняти безглузді дії.
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У Миколаєві жителі квартири у багатоповерхівці зливали воду з батареї, поки їм не затопило помешкання.
В ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» вкотре поскаржились на містян, які зливають воду з батарей.
Комунальники нагадали, що вода в системі хімічно очищена, та абсолютно непридатна ні для якого використання і навіть підфарбована в зелений колір.
«Стався інцидент. Так, мешканці 5-го поверху будинку за адресою: вулиця Чайковського, 29/1 зливали воду з батареї. Проте робили вони це недовго, оскільки вентиль на радіаторі вирвало, а квартиру затопило», — розповіли в «Миколаївоблтеплоенерго».
Нагадаємо, що в декількох будинках Миколаєва під час відсутності води, жителі зливали воду з системи теплопостачання.
Раніше повідомлялося, що миколаївці знову зливають воду з внутрішньобудинкових систем опалення. У «Миколаївоблтеплоенерго» закликають містян не вчиняти безглузді дії.