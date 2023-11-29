У місті Снігурівка та деяких населених пунктах громади тимчасово відсутнє водопостачання у зв’язку зі знеструмленням насосних станцій.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Наразі тривають ремонтні роботи на лініях електромереж.

Водопостачання обіцяють відновити одразу після завершення ремонтних робіт та подачі електроенергії до насосних станцій.

«Прошу з розумінням віднестись до даної ситуації. Аварійні роботи тривають, відповідні служби докладають максимум зусиль для найскорішого відновлення електропостачання та подачі води до осель мешканців», — написав Іван Кухта.

Нагадаємо, що сьогодні у Миколаєві до 16:00 тролейбуси не курсують до/з Намиву. Рух обмежили, оскільки комунальники прибирають аварійні дерева.