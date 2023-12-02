У Миколаєві 2 грудня частина будинків в Корабельному районі та мікрорайоні Ліски залишилася без водопостачання.

У «Миколаївводоканалі» повідомили, що причина — аварія на водопровідній мережі.

Підприємство змушене перекрити водопостачання за такими адресами:

вулиця Генерала Карпенка 12-32;

вулиця Леваневцева, 6; 25/4; 25/2;

вулиця Торгова, 203; 205;

вулиця Коротка, 24.

Зазначається, що ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00 4 грудня.

«Завтра, 3 грудня, біля будинку на вулиці Генерала Карпенка, 12, стоятиме автомобіль із питною водою для мешканців цих будинків», — додали у водоканалі.

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