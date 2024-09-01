Відеоспостереження у Миколаєві, фото «НикВести»

У Миколаєві завдяки системі «Безпечне місто» упіймали грабіжника.

Як повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради, 30 серпня випадковий свідок повідомив в поліцію про те, що невідомий чоловік вирвав з рук у жінки сумку та пакет і втік.

«На місце негайно прибули співробітники слідчо-оперативної групи, яким 78-річна жертва злочину розповіла, що на вул. Шосейній до неї підійшов чоловік та відібрав пакет з продуктами харчування і господарську сумку, у якій лежали гроші, мобільний телефон та документи», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж декількох годин чоловіка затримали на одній із вулиць міста. Особу правоохоронці встановили за допомогою записів, у тому числі з відеокамер, що під’єднані до системи «Безпечне місто».

Раніше, ми повідомляли, що на встановлення камер відеоспостереження за програмою «Безпечне місто» з бюджету Миколаєва у 2024 році планують виділили 32,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, що у Миколаєві камерами планують облаштувати 270 ділянок у різних районах міста, а будівництво розбито на чотири черги:

І черга — Центральна частина міста. Там облаштують 88 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 86 камер фіксації автомобільних номерів та 52 оглядових камер.

ІІ черга будівництва — Херсонське шосе/Соляні. Це також 88 ділянок, на яких буде встановлено 91 камер фіксації державних номерних знаків та 38 оглядових камер.

ІІІ черга будівництва — Погранична/проспект Богоявленський, що включатиме 54 ділянки відеонагляду з 97 камерами фіксації державних номерних знаків;

ІV черга — Старий центр/Космонавтів: 40 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 93 камери фіксації державних номерних знаків та 5 оглядових камер.

Програма «Безпечне місто» забезпечує цілодобове відображення оперативної ситуації в реальному часі. Відеокамери забезпечують відеоспостереження та розпізнавання передніх номерів, марок та моделей транспортних засобів для максимальної ефективності безпеки на автомобільних розв’язках.

Основні функції системи включають цілодобовий контроль подій в місті, оперативне реагування на суспільно-політичні заходи, та управління містом при надзвичайних ситуаціях. Важливою особливістю є створення оперативних баз для пошуку транспортних засобів за різними параметрами.