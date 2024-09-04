Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині, минулої доби 3 вересня, вогнеборці 16 разів залучались до гасіння пожеж. Загальна площа вигорілої території склала 10 гектарів.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що горіли переважно чагарники, суха трава і сміття на відкритих територіях. Попри незначне зниження температури, в Миколаївській області зберігався найвищий клас пожежної небезпеки, але громадяни продовжили нехтувати правилами пожежної безпеки та провокували займання.

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Також одна з пожеж виникла внаслідок артилерійських обстрілів окупантів на Куцурубську громаду Миколаївського району.

Від ДСНС до ліквідації пожеж залучались 36 співробітників, 9 одиниць техніки та відділення місцевих пожежних охорон «Галицинове», «Тридуби», «Первомайське», «Щербані», «Широколанівка», «Олександрівка».

Нагадаємо, 3 вересня, у Миколаєві по проспекту Центральному виникло дві пожежі у квартирах — одна на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку, друга — на другому поверсі дев'ятиповерхівки.