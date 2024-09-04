Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

У Первомайську та Вознесенську через зміну погоди знизиться рівень пожежної небезпеки. На інших територіях Миколаївської області зберігається надзвичайна небезпека.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

У четвер, 5 вересня, погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Прогноз пожежної небезпеки на завтра:

Первомайськ ІІ клас

Вознесенськ І клас

Баштанка V клас

Миколаїв V клас

Очаків V клас

Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині. Зображення: Гідрометцентр