На Миколаївщині 5 вересня місцями очікується зниження пожежної небезпеки
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
15:45, 04 вересня, 2024
-
У Первомайську та Вознесенську через зміну погоди знизиться рівень пожежної небезпеки. На інших територіях Миколаївської області зберігається надзвичайна небезпека.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
У четвер, 5 вересня, погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Прогноз пожежної небезпеки на завтра:
- Первомайськ ІІ клас
- Вознесенськ І клас
- Баштанка V клас
- Миколаїв V клас
- Очаків V клас