  • середа

    4 вересня, 2024

  • 21°
    Гроза

    Миколаїв

  • 4 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 21° Гроза

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

На Миколаївщині 5 вересня місцями очікується зниження пожежної небезпеки

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

У Первомайську та Вознесенську через зміну погоди знизиться рівень пожежної небезпеки. На інших територіях Миколаївської області зберігається надзвичайна небезпека.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

У четвер, 5 вересня, погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Прогноз пожежної небезпеки на завтра:

  • Первомайськ ІІ клас 
  • Вознесенськ І клас 
  • Баштанка V клас 
  • Миколаїв V клас 
  • Очаків V клас
Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині. Зображення: ГідрометцентрРівень пожежної небезпеки на Миколаївщині. Зображення: Гідрометцентр
Нагадаємо, на Миколаївщині, минулої доби 3 вересня, вогнеборці 16 разів залучались до гасіння пожеж. Загальна площа вигорілої території склала 10 гектарів.

Читайте також:

news

Росіяни атакували Миколаївщину з дронів та артилерії: пошкоджено лінію електропередачі

Марія Хаміцевич
news

Миколаївська ОВА досі не знайшла донорів для будівництва житлового мікрорайону у Первомайську за ₴3,3 мільярда

Аліна Квітко
news

Жителі Миколаївщини отримали понад ₴1,3 млрд компенсацій за знищене та пошкоджене житло

Олена Козубовська
news

Російська армія атакувала Миколаївську область балістикою та дронами, є пошкодження

Марія Хаміцевич
news

У Коблівській громаді планують будівництво сонячних станцій та вітрових установок

Альона Коханчук

ЗНОВУ

В соцмережі знову повідомили про аварію на Південноукраїнській АЕС — «Енергоатом» це заперечив

В Южноукраїнську витратять додаткові мільйони на ремонт дороги, на яку вже заклали ₴4,6 млн

3 години тому

ПОРУШЕННЯ

Неналежне паркування у Миколаєві: за понад місяць роботи наклали 722 штрафи

Анна Гакман

Головне сьогодні