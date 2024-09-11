На Миколаївщині 11 вересня синоптики прогнозують високу пожежну небезпеку

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

У середу, 11 вересня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Первомайськ V клас

Вознесенськ V клас

Баштанка V клас

Миколаїв V клас

Очаків ІV клас

Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 31 серпня. Зображення: Гідрометцентр

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.

Нагадаємо, на Миколаївщині 9 вересня та в ніч на 10 вересня вогнеборці загасили 21 пожежу. У двох випадках горіли житлові будинки.