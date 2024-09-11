На Миколаївщині 11 вересня синоптики прогнозують високу пожежну небезпеку
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- Даріна Мельничук
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3:10, 11 вересня, 2024
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У середу, 11 вересня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
- Первомайськ V клас
- Вознесенськ V клас
- Баштанка V клас
- Миколаїв V клас
- Очаків ІV клас
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.
Нагадаємо, на Миколаївщині 9 вересня та в ніч на 10 вересня вогнеборці загасили 21 пожежу. У двох випадках горіли житлові будинки.