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На Миколаївщині 11 вересня синоптики прогнозують високу пожежну небезпеку

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

У середу, 11 вересня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

  • Первомайськ V клас 
  • Вознесенськ V клас 
  • Баштанка V клас 
  • Миколаїв V клас 
  • Очаків ІV клас 
Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 31 серпня. Зображення: ГідрометцентрРівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 31 серпня. Зображення: Гідрометцентр

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.

Нагадаємо, на Миколаївщині 9 вересня та в ніч на 10 вересня вогнеборці загасили 21 пожежу. У двох випадках горіли житлові будинки.

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