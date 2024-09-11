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На Миколаївщині легковик зіткнувся з вантажівкою: один з водіїв загинув

На Миколаївщині легковик зіткнувся з вантажівкою. Фото: поліція МиколаївщиниНа Миколаївщині легковик зіткнувся з вантажівкою. Фото: поліція Миколаївщини

У середу, 11 вересня, на автодорозі «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» на Миколаївщині внаслідок зіткнення легковика ВАЗ-2107 і вантажівки ЗІЛ загинув чоловік.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївщини.

«Внаслідок зіткнення транспортних засобів 60-річний водій легковика загинув на місці події, водій вантажівки не постраждав», — написали правоохоронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини. Поліція встановлює обставини та причини аварії.

«Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення», — повідомили в поліції.

Нагадаємо,  нещодавно в Арбузинці на Первомайщині сталась аварія, внаслідок якої постраждав 9-річний хлопчик.

Раніше у Миколаївській області на автошляху Н-11 «Дніпро — Кривий Ріг — Миколаїв» зіткнулисяChevrolet та вантажного DAF. Загинуло двоє пасажирів легковика.

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