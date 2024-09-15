Минулої доби вогнеборці ліквідували девʼять пожеж на Миколаївщині

Пожежі у Миколаївській області 14-15 вересня, Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині 14 та в ніч на 15 вересня надзвичайники 9 разів залучались для ліквідації пожеж, які виникали на території області.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що вночі ворог спрямува три БпЛА по Миколаївському району. Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників виникла пожежа на складських приміщеннях:

«Пожежу оперативно ліквідовано вогнеборцями 22 державної пожежно-рятувальної частини площею 800 кв. м.».

Пожежі у Миколаївській області 14-15 вересня, Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежі у Миколаївській області 14-15 вересня, Фото: ДСНС Миколаївщини

Серед інших пожеж — займання сухої трави, сміття та чагарників, дерев на відкритих територіях. Також на приватному домоволодінні рятувальники 10 ДПРЧ ліквідували пожежу скирти соломи на площі 25 кв. м.

«Ще один епізод — це пожежа легкового автомобіля ЗАЗ 110206 у селі Арбузинка Первомайського району. Вогнеборці 6 ДПРЧ ліквідували займання на площі 2 кв. м, причина встановлюється. На всі повідомлення забезпечено оперативне реагування вогнеборців Миколаївщини. Також у гасінні пожеж їм допомагали місцеві пожежні охорони «Горохівське» та «Гур’ївське». Від ДСНС залучались понад 30 вогнеборців, 9 спецавтомобілів», – повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, на Миколаївщині 13 вересня, вогнеборці 5 разів залучались до гасіння пожеж різного характеру.