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Сьогодні синоптики прогнозують високу пожежну небезпеку на Миколаївщині

У вівторок, 17 вересня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

  • Первомайськ ІV клас 
  • Вознесенськ V клас 
  • Баштанка V клас 
  • Миколаїв V клас 
  • Очаків ІV клас 
Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 17 вересня, Ілюстрація: ГідрометцентрРівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 17 вересня, Ілюстрація: Гідрометцентр

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Нагадаємо, на Миколаївщині, 15 вересня, вогнеборці 35 разів залучались до гасіння пожеж сухої трави та сміття. Загальна площа вигорілої території склала майже 37 гектарів.

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