Сьогодні синоптики прогнозують високу пожежну небезпеку на Миколаївщині
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- Анна Гакман
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3:14, 17 вересня, 2024
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У вівторок, 17 вересня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
- Первомайськ ІV клас
- Вознесенськ V клас
- Баштанка V клас
- Миколаїв V клас
- Очаків ІV клас
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
Нагадаємо, на Миколаївщині, 15 вересня, вогнеборці 35 разів залучались до гасіння пожеж сухої трави та сміття. Загальна площа вигорілої території склала майже 37 гектарів.