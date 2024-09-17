Сьогодні синоптики прогнозують високу пожежну небезпеку на Миколаївщині

У вівторок, 17 вересня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Первомайськ ІV клас

Вознесенськ V клас

Баштанка V клас

Миколаїв V клас

Очаків ІV клас

Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині 17 вересня, Ілюстрація: Гідрометцентр

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Нагадаємо, на Миколаївщині, 15 вересня, вогнеборці 35 разів залучались до гасіння пожеж сухої трави та сміття. Загальна площа вигорілої території склала майже 37 гектарів.