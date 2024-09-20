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На Херсонщині через російську атаку 5 людей дістали поранення

Херсон, вхід в міський парк Херсонська фортеця. Фото: Суспільне ХерсонХерсон, вхід в міський парк Херсонська фортеця. Фото: Суспільне Херсон

Російські війська минулої доби, 19 вересня, обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 5 людей дістали поранення.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Комишани, Придніпровське, Дніпровське, Велетенське, Приозерне, Микільське, Дар'ївка, Нововоронцовка, Новоберислав, Зміївка та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та житлові квартали населених пунктів області. 

«Зафіксовано влучання в 5 багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також росіяни пошкодили приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 вересня, російські війська вдарили з БпЛА по Дніпровському району Херсона. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

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