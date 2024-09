На полігоні в Росії вибухнула міжконтинентальна ракета «Сармат» під час випробуван

На полігоні Плесецьк в Росії під час випробувань вибухнула російська міжконтинентальна ракета РС-28 «Сармат».

Про це повідомив OSINT-аналітик MT Anderson, він опублікував фото наслідків інциденту.

Data points still coming in for the launch site and I'm beginning to think this is an ongoing fire started by the launch activities. NOAA-20 and the SUOMI NPP satellites have two detections as they cross the area in their orbits. No way to tell from this data alone if the fire… https://t.co/feEjHoTavP pic.twitter.com/h6pxRMnY6j