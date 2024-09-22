На полігоні в Росії вибухнула міжконтинентальна ракета «Сармат» під час випробуван

На полігоні Плесецьк в Росії під час випробувань вибухнула російська міжконтинентальна ракета РС-28 «Сармат».

Про це повідомив OSINT-аналітик MT Anderson, він опублікував фото наслідків інциденту.

Data points still coming in for the launch site and I'm beginning to think this is an ongoing fire started by the launch activities. NOAA-20 and the SUOMI NPP satellites have two detections as they cross the area in their orbits. No way to tell from this data alone if the fire… https://t.co/feEjHoTavP pic.twitter.com/h6pxRMnY6j — MeNMyRC (@MeNMyRC1) September 21, 2024

За його даними, вибух стався ще в шахті, що спричинило утворення великого кратера та пошкодження частини полігону. Супутники NOAA-20 та SUOMI NPP зафіксували пожежу після вибуху.

Для спостереження за випробуванням з американської бази на Алясці вилетів розвідувальний літак Boeing RC-135S Cobra Ball, але не зафіксував жодного запуску. Експерт припустив, що вибух міг статися не під час старту, а, можливо, на етапі завантаження палива. За даними російського каналу «Військовий інформатор», ракета не була споряджена ядерним зарядом.

«Сармат» — це стратегічний ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою дальністю 18 тисяч кілометрів. Ракета перебуває на озброєнні РФ з 2023 року, проте всі випробувальні пуски, окрім одного у квітні 2022-го, завершувалися невдачами.

Нагадаємо, нещодавно Уряд України визначив деталі забезпечення населення засобами індивідуального захисту на випадок ядерної атаки.

Зазначимо, що Україна входить до числа країн з найнижчим рівнем страху перед ядерною загрозою. Про це свідчать результати міжнародного опитування інституту досліджень Gallup International, яке проводили наприкінці 2023 року.