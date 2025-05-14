У Миколаєві пропонують створити «Алею янголів» на честь загиблих спортсменів

Фотографії загиблих спортсменів та тренерів України. Колаж: KyivPost

У Миколаєві на перехресті вулиць Ковальській (Кузнецькій) та Сидорчука пропонують започаткувати «Алею янголів Миколаївського спорту» та встановити меморіальний знак на честь спортсменів, які загинули захищаючи державу.

Таку ідею висловив колишній військовослужбовець, спортсмен та координатор простору у Миколаєві «Veteran Development Centre — Центр Ветеранського Розвитку» Олег Шевченко.

За його словами, це символічне місце, де розташовано клубів єдиноборств MMA CLUB MYKOLAIV, в складі якого десятки воїнів спортсменів, продовжують захищати батьківщину на різних фронтах.

«На жаль є такі, хто загинув, пропав безвісти», — додає Олег Шевченко.

Він пропонує на перетині цих вулиць не тільки увіковічити пам'ять загиблих миколаївських спортсменів, а й зробити благоустрій, зелену зону та встановити лавки.

«Місце яке може стати частиною новітньої історії України, а герої які віддали своє життя на захисті Батьківщини, повинні бути закарбовані для памʼяті в наступних поколіннях», — впевнений він.

Нагадаємо, що станом на березень цього року 591 український спортсмен і тренер були вбиті під час війни, 22 знаходяться в російських полонах, 11 — вважаються зниклими безвісти.

Також нагадаємо, що 1 жовтня до Дня захисників та захисниць України, у Миколаєві урочисто відкрили Алею Слави в памʼять про загиблих українських військових. Біля зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА встановили банери з портретами близько 600 загиблих Героїв.