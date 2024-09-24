  • вівторок

    24 вересня, 2024

  • 27.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 24 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 27.2° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

У Миколаєві невідомі розбили скло на зупинці

Пошкоджена зупинка. Фото: Пошкоджена зупинка. Фото: "Миколаївські парки"

У Миколаєві невідомі пошкодили зупинковий комплекс на перетині вулиць Садова та Марка Кропивницького.

Про інцидент повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївські парки».

Невідомі на зупинці розбили скло. На фото видно краплі крові, ймовірно, хтось поранився через розвите скло.

«Засмучує той факт, що люди не цінують та не поважають, не тільки роботу інших, а й комфорт звичайних мешканців. Маємо надію, що це був поодинокий випадок й надалі такої прикрої ситуації не буде», — йдеться у повідомленні.

Пошкоджена зупинка. Фото: Пошкоджена зупинка. Фото: "Миколаївські парки"

Нагадаємо, що у квітні 2024 року у Миколаєві на набережній невідомі розбили на лавочці панель із сонячною батареєю, яка давала змогу заряджати телефони та іншу техніку через USB-порт.

Також нагадаємо, що невідомі чоловіки влаштували бійку в одному з укриттів на зупинці у Миколаєві, після чого зламали камеру, яка їх зафільмувала.

Читайте також:

новини

Будівництво мікрорайону для переселенців у Первомайську може зайняти майже 7 років, — ОВА

Юлія Бойченко
новини

Щоб уникнути банкрутства: у Миколаєві планують реорганізувати Центр соціально-значущих хвороб

Олена Козубовська
новини

У Вознесенську вже два роки не можуть знести будинок, зруйнований ракетним ударом: не всі мешканці отримали компенсацію

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві призупинили будівництво кіосків, під які пиляли платани

Аліна Квітко
новини

«Мені 80 років, я ходжу і падаю. Нема, де присісти», — жителька Миколаєва не розуміє, чому влада прибрала усі лавки вздовж проспекту

Олена Козубовська

Будівництво мікрорайону для переселенців у Первомайську може зайняти майже 7 років, — ОВА

Керівництво Одеського ТЦК заявило про зменшення випадків «бусифікації»

МЕДИЦИНА

2 години тому

У мерії відзвітували, що борються з епідемією пташиного грипу в зоопарку Миколаєва

Головне сьогодні