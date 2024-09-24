У Миколаєві невідомі розбили скло на зупинці

Пошкоджена зупинка. Фото: "Миколаївські парки"

У Миколаєві невідомі пошкодили зупинковий комплекс на перетині вулиць Садова та Марка Кропивницького.

Про інцидент повідомили у комунальному підприємстві «Миколаївські парки».

Невідомі на зупинці розбили скло. На фото видно краплі крові, ймовірно, хтось поранився через розвите скло.

«Засмучує той факт, що люди не цінують та не поважають, не тільки роботу інших, а й комфорт звичайних мешканців. Маємо надію, що це був поодинокий випадок й надалі такої прикрої ситуації не буде», — йдеться у повідомленні.

Пошкоджена зупинка. Фото: "Миколаївські парки"

Нагадаємо, що у квітні 2024 року у Миколаєві на набережній невідомі розбили на лавочці панель із сонячною батареєю, яка давала змогу заряджати телефони та іншу техніку через USB-порт.

Також нагадаємо, що невідомі чоловіки влаштували бійку в одному з укриттів на зупинці у Миколаєві, після чого зламали камеру, яка їх зафільмувала.