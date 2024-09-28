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Двічі за ранок росіяни вдарили по медзакладу у Сумах — загинули 6 людей

Атака по Охматдиту в Києві, ілюстративне фото «МикВісті»Атака по Охматдиту в Києві, ілюстративне фото «МикВісті»

В суботу вранці, 28 вересня, російські війська вдарили по Сумах, атакувавши лікарню. Наразі відомо про 6 загиблих.

Про це повідомили Сумська ОВА та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Там заявили, що росіяни обстріляли Суми ударним дроном Shahed 131/136. Унаслідок першого удару загинула 1 людина, а будівля лікарні зазнала руйнувань. Після цього для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліціянти. У цей момент ворог завдав повторного удару.

Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких працівник поліції. Ще одного правоохоронця поранено.

У Сумській ОВА повідомляли, що росіяни завдали другого удару по житловому сектору міста. Наслідки атаки уточнюються.

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