Двічі за ранок росіяни вдарили по медзакладу у Сумах — загинули 6 людей
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- Аліса Мелік-Адамян
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10:00, 28 вересня, 2024
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В суботу вранці, 28 вересня, російські війська вдарили по Сумах, атакувавши лікарню. Наразі відомо про 6 загиблих.
Про це повідомили Сумська ОВА та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Там заявили, що росіяни обстріляли Суми ударним дроном Shahed 131/136. Унаслідок першого удару загинула 1 людина, а будівля лікарні зазнала руйнувань. Після цього для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліціянти. У цей момент ворог завдав повторного удару.
Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких працівник поліції. Ще одного правоохоронця поранено.
У Сумській ОВА повідомляли, що росіяни завдали другого удару по житловому сектору міста. Наслідки атаки уточнюються.