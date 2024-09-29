На Миколаївщині вогнеборці ліквідували 16 пожеж, одна з яких сталася через ворожу атаку

Протягом доби 28 вересня та ночі 29 вересня в Миколаївській області ліквідували 16 пожеж, одна з яких виникла внаслідок ворожої атаки дронами.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Миколаївській області.

Зазначається, що у Шевченківській громаді ворог поцілив у заклад освіти, в результаті чого виникло займання.

«На місці працювали відділення 4 та 16 державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління. Пожежу оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило», – додали у ДСНС.

Миколаївські рятувальники гасять пожежу, фото: ДСНС Миколаївщини

Миколаївські рятувальники гасять пожежу, фото: ДСНС Миколаївщини

Миколаївські рятувальники гасять пожежу, фото: ДСНС Миколаївщини

Миколаївські рятувальники гасять пожежу, фото: ДСНС Миколаївщини

Миколаївські рятувальники гасять пожежу, фото: ДСНС Миколаївщини

Щодо інших випадків, двічі виникали пожежі в житловому секторі, ще 13 — на відкритих територіях. Загальна площа, на якій вогонь пройшов, склала понад 12 гектарів.

Завдяки своєчасно вжитим заходам під час гасіння вдалося врятувати один житловий будинок, сім дачних будинків і шість господарських споруд. Загалом до ліквідації пожеж були залучені майже 100 вогнеборців та 22 спецавтомобілі, а також підрозділи місцевої пожежної охорони.

Нагадаємо, впродовж доби 27 вересня в Миколаївській області сталося 7 пожеж, 3 з яких у житловому секторі, а 4 — на відкритих територіях.