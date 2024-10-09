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На Миколаївщині вибухотехніки поліції знешкодили небезпечний касетний снаряд

На Баштанщині виявили вибухонебезпечний предмет. Фото: НаціполіціяНа Баштанщині виявили вибухонебезпечний предмет. Фото: Націполіція

На Баштанщині у полі біля одного з сіл Снігурівської громади місцеві мешканці виявили черговий касетний снаряд.

Про це повідомляє Поліція Миколаївської області.

Вибухотехніки встановили, що підозрілий предмет являє собою осколково-фугасний касетний бойовий елемент. 

«Спеціалісти знищили снаряд методом контрольованого підриву на місці виявлення із дотриманням усіх норм безпеки, оскільки касетний боєприпас є вкрай небезпечним і транспортувати його неможливо», — додали у повідомленні.

На Баштанщині виявили вибухонебезпечний предмет. Фото: НаціполіціяНа Баштанщині виявили вибухонебезпечний предмет. Фото: Націполіція

У поліції нагадали, як діяти у разі виявлення вибухівки:

  • у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до неї; 
  • повідомте про знахідку на спецлінію 102; 
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів; 
  • негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів. 

Скільки українців постраждали від мін?

За даними Міністерства внутрішніх справ України, за два роки 610 людей дістали травм, 277 — загинули під час підриву на мінах та інших вибухонебезпечних предметах. Серед загиблих від мін — 14 дітей. Найбільше постраждалих — у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. 

У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

На Миколаївщині в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Є загиблий та поранений працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В одному з сіл Снігурівщини 15 грудня 2022 року чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці. Згодом, 22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади.

20 вересня 2023 року у Снігурівці на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували. Пізніше, 11 жовтня у полі біля міста Снігурівка року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні.

Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей. 5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік.

Нагадаємо, що на базі ГУ ДСНС у Миколаївській області 12 березня 2024 року відкрили інтерактивний клас безпеки, де дітей навчатимуть правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.

Раніше, у серпні 2023 року миколаївські рятувальники створили мобільний клас з мінної безпеки, який працює у різних населених пунктах області. Його створили, щоб мінімізувати ризики та охопити якомога більше мешканців області, особливо на деокупованих територіях або у населених пунктах, де велись активні бойові дії.

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