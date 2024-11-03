  • неділя

    3 листопада, 2024

  • 6.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 6.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Росії зійшли з рейок десятки вагонів з вугіллям

У Башкирії 22 вагони з вугіллям зійшли з рейок, фото: прокуратураУ Башкирії 22 вагони з вугіллям зійшли з рейок, фото: прокуратура

У Башкирії вночі на 3 листопада з рейок зійшли 22 вагони з вугіллям.

Про це повідомила місцева транспортна прокуратура, пише ТАСС.

Зазначається, що сходження 22 вагонів з вугіллям із рейок сталося на ділянці колії Ігліно — Дема в Башкирії. Пишуть, що постраждалих немає.

Нагадаємо, що нещодавно, 1 листопада, у Миколаєві трамвай зійшов з рейок та врізався у стовп. Під час ДТП ніхто не постраждав.

Раніше, 11 жовтня, на проспекті Центральному тролейбус вʼїхав у стовб контактної мережі. ДТП сталась унаслідок того, що водій не впорався з керуванням.

Читайте також:

новини

Франція інвестує ₴307 млн у створення інноваційного агрокомплексу з біогазовими установками та свинарською фермою на Миколаївщині

Анна Гакман
новини

Сєнкевич не бачить розвитку Миколаєва без податкових пільг від держави: «Ми зона ризику»

Олена Козубовська
новини

В бюджеті Миколаївщини немає коштів на реставрацію фасаду музичного коледжу, — ОВА

Юлія Бойченко
новини

Адвокатам відмовили у заяві про відвід миколаївського судді Алєйнікова, який вихваляв Богомяткова за службу в ЗСУ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутати Миколаївської облради від усіх партій проголосували за «план перемоги» Зеленського: список

Аліса Мелік-Адамян

Вночі над Миколаївщиною збили чотири «Шахеди»

Кількість викладачів у закладах освіти Миколаївщини не змінюється, — ОВА

Доба на Херсонщині: один загиблий, 10 поранених, серед них три дитини

У Миколаєві планують відремонтувати укриття в дитячому садку за понад ₴550 тисяч