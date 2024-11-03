У Росії зійшли з рейок десятки вагонів з вугіллям

У Башкирії 22 вагони з вугіллям зійшли з рейок, фото: прокуратура

У Башкирії вночі на 3 листопада з рейок зійшли 22 вагони з вугіллям.

Про це повідомила місцева транспортна прокуратура, пише ТАСС.

Зазначається, що сходження 22 вагонів з вугіллям із рейок сталося на ділянці колії Ігліно — Дема в Башкирії. Пишуть, що постраждалих немає.

Нагадаємо, що нещодавно, 1 листопада, у Миколаєві трамвай зійшов з рейок та врізався у стовп. Під час ДТП ніхто не постраждав.

Раніше, 11 жовтня, на проспекті Центральному тролейбус вʼїхав у стовб контактної мережі. ДТП сталась унаслідок того, що водій не впорався з керуванням.