ДТП на Миколаївщині: четверо постраждалих, серед них двоє дітей

Сьогодні, 5 листопада, близько 11:15 на трасі Н-11 «Дніпро — Миколаїв» неподалік села Новополтавка у Вільнозапорізькій громаді сталася аварія за участю двох автомобілів — Volvo XC 90 та ВАЗ 2106. За кермом Volvo був 60-річний водій, а ВАЗом керував 41-річний чоловік. Внаслідок зіткнення автомобіль ВАЗ злетів у кювет і перекинувся.

Про це повідомляє Баштанський районний відділ поліції.

У результаті аварії постраждали обидва водії та двоє пасажирів із ВАЗу — 11-річний хлопчик і 15-річна дівчинка. Усіх постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарні.

На Миколаївщині в ДТП постраждали двоє дітей. Фото: Баштанський районний відділ поліції На Миколаївщині в ДТП постраждали двоє дітей. Фото: Баштанський районний відділ поліції На Миколаївщині в ДТП постраждали двоє дітей. Фото: Баштанський районний відділ поліції

Зазначається, що поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України). За цією статтею винному може загрожувати до трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати транспортом на такий самий строк. Правоохоронці з'ясовують усі деталі та причини цієї автопригоди.

Раніше в центрі Миколаєва автомобіль врізався в дерево, загинув водій.

Нагадаємо, що на автодорозі М-05 «Київ — Одеса» неподалік села Курячі Лози у Первомайському районі Миколаївщини сталась дорожньо-транспортна пригода за участі трьох вантажівок. Внаслідок аварії 20-річний водій Mercedes-Benz Atego загинув на місці, 21-річного водія MAN з тяжкими ушкодженнями доставили до лікарні.