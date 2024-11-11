Відібрав сумку в під’їзді будинку: у Миколаєві чоловік пограбував літню жінку

У Миколаєві чоловік відібрав сумку в літньої жінки. Ілюстраційне фото

Вдень 11 листопада чоловік заволодів сумкою з особистими речами 72-річної мешканки Миколаєва та втік. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомляє Головне управляння Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що подія сталась у будинку на провулку Радіо.

Потерпіла розповіла, що у під’їзд будинку до неї підійшов чоловік та зірвав з плеча сумку, у якій лежав мобільний телефон, 350 гривень, ключі та медпрепарати.

Упродовж декількох діб правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 51-річний місцевий мешканець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану». Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві 11 листопада невідомий чоловік розбив скло у тролейбусі, який рухався із мікрорайону Намив. Йому загрожує до 5 років увʼязнення.