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Відібрав сумку в під’їзді будинку: у Миколаєві чоловік пограбував літню жінку

У Миколаєві чоловік викрав сумку у літньої жінки. Ілюстраційне фотоУ Миколаєві чоловік відібрав сумку в літньої жінки. Ілюстраційне фото

Вдень 11 листопада чоловік заволодів сумкою з особистими речами 72-річної мешканки Миколаєва та втік. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомляє Головне управляння Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що подія сталась у будинку на провулку Радіо. 

Потерпіла розповіла, що у під’їзд будинку до неї підійшов чоловік та зірвав з плеча сумку, у якій лежав мобільний телефон, 350 гривень, ключі та медпрепарати. 

Упродовж декількох діб правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 51-річний місцевий мешканець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України  «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану». Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві 11 листопада невідомий чоловік розбив скло у тролейбусі, який рухався із мікрорайону Намив. Йому загрожує до 5 років увʼязнення.

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