Відібрав сумку в під’їзді будинку: у Миколаєві чоловік пограбував літню жінку
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- Даріна Мельничук
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22:10, 11 листопада, 2024
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Вдень 11 листопада чоловік заволодів сумкою з особистими речами 72-річної мешканки Миколаєва та втік. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.
Про це повідомляє Головне управляння Національної поліції в Миколаївській області.
Зазначається, що подія сталась у будинку на провулку Радіо.
Потерпіла розповіла, що у під’їзд будинку до неї підійшов чоловік та зірвав з плеча сумку, у якій лежав мобільний телефон, 350 гривень, ключі та медпрепарати.
Упродовж декількох діб правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 51-річний місцевий мешканець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану». Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Миколаєві 11 листопада невідомий чоловік розбив скло у тролейбусі, який рухався із мікрорайону Намив. Йому загрожує до 5 років увʼязнення.
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